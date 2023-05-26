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طفلة تتغزل بأمطار أبها: تعالوا والله الأجواء ممتعة

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شكرا لقرائتكم طفلة تتغزل بأمطار أبها: تعالوا والله الأجواء ممتعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثقت “قناة الإخبارية” الأجواء الماطرة في أبها، والتي ساهمت في جذب السياح والأهالي، تزامنًا مع الإجازة المطولة للطلاب.

وذكرت طفلة تدعى نورسين لبرنامج “نشرة النهار” على “قناة الإخبارية” أنها تحب الأمطار والأشجار الموجودة في شارع الفن بأبها، قائلة: “مرة أنا أحب أبها وأعشقها.. والله الأجواء ممتعة وجميلة تعالوا يا أهل أبها ومن كل مكان”.

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وقالت نورسين: إنها تعشق أبها وتحب الأشجار البنفسجية، داعية المواطنين في المملكة كافة إلى زيارة أبها للاستماع بطقسها.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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