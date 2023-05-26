شكرا لقرائتكم توزيع 5 آلاف مظلة على قاصدي المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أطلقت وكالة شؤون المسجد الحرام بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بوكالة المسجد الحرام المساعدة للشؤون الاجتماعية، مبادرة بعنوان (مظلتك بين يديك)، حيث تم توزيع (5) آلاف مظلة على زوار وقاصدي بيت الله الحرام اليوم الجمعة.

أفضل الخدمات

وأكد وكيل المسجد الحرام المساعد للشؤون الاجتماعية، الأستاذ جنادي بن علي مدخلي، أن المبادرة جاءت من أجل توفير أفضل الخدمات لقاصدي المسجد الحرام، لتحقيق تطلعات ولاة الأمر نحو تحقيق النتائج المتميزة للخدمات الاجتماعية عبر اكتشاف فرص التحسين والتطوير واستثمار مواهب وقدرات الكفاءات الوطنية العاملة على خدمة قاصدي الحرمين الشريفين وتمكينها من تحقيق النجاحات على المستوى المحلي والعالمي وبناء منظومة خدماتية تُعنى بالخدمات المجتمعية التي تراعي المستجدات العالمية والمحلية وتواكب مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة (2030)، من مبدأ حسن الوفادة وكرم الضيافة لحجاج بيت الله الحرام.

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إهداءات للحجاج

وقال مدخلي بأن وكالة المسجد الحرام المساعدة للشؤون الاجتماعية قدمت العديد من المبادرات الاجتماعية لخدمة حجاج بيت الله الحرام وقاصدي المسجد الحرام وتقديم أرقى وأفضل الخدمات الاجتماعية وتوزيع الهدايا وتكثيف الأعمال والبرامج لخدمة ضيوف الرحمن وتوفير كافة الخدمات وتسهيل كافة الإجراءات؛ ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، وأن المبادرة جاءت ضمن حزمة من المبادرات التي تقدمها الرئاسة لضيوف الرحمن، والهدف منها هو تقديم الإهداءات لحجاج بيت الله الحرام والعمل على تقديم أفضل وأرقى الخدمات المناسبة لخدمة قاصدي المسجد الحرام. مؤكدًا بأن مثل تلك الحملات الاجتماعية الإنسانية التعاونية التي تهدف إلى بث روح التعاون والتكاتف البناء المثمر في ظل الإجراءات الاحترازية وتطبيقها وتوعية حجاج بيت الله الحرام.

العمل الجماعي

تأتي هذه الجهود إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ودعمه المتواصل في الارتقاء بمنظومة الخدمات الاجتماعية، ونشر ثقافة العمل الاجتماعي، ومؤكدًا أن أهمية العمل الجماعي تتجلى في القيم الاجتماعية وتتسامى بين أفراد المجتمع الواحد، فالخدمة الاجتماعية عمل نبيل يعزز التكافل الاجتماعي وينشر التلاحم والتآزر بين أفراد المجتمع وتكاتف المسلمين والتراحم بينهم.