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جوازات مطار المدينة المنورة تستقبل رحلات حجاج الهند

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الرياض - محمد الوسيري - استقبلت جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة اليوم، رحلات ضيوف بيت الله الحرام القادمين من جمهورية الهند، وأنهت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة.

وكانت “الجوازات” أعلنت جاهزيتها لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام 1444هـ/ 2023 م، عبر منافذها الدولية الجوية والبرية والبحرية.

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وأكدت تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول الحجاج، من خلال دعم منصاتها في المنافذ بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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