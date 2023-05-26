شكرا لقرائتكم الأمن العام يواصل ضرباته لبؤر المهربين والمروجين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو جهود رجال وقوات الأمن العام في الحرب على المخدرات، ضمن حملتها الكبرى بالمرصاد، لملاحقة كل مروجي السموم، والقضاء على شر تلك الآفة.

وبين مقطع الفيديو الذي نشره الأمن العام عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، استنفارًا أمنيًّا واسعًا بين القوات على جميع الأصعدة، لملاحقة عصابات المخدرات، والقبض عليهم قبل ترويجهم للسموم بعدة مناطق.

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كما وثق مقطع الفيديو، عمليات ضبط المروجين بحوزتهم كميات من الحبوب والأقراص المخدرة، بعد مداهمة قوات الأمن لمنازل اتخذوها وكرًا للترويج.

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وعلقت الأمن العام على مقطع الفيديو، مشددة على استمرار جهودها الأمنية لمواجهة مروجي ومهربي المخدرات، داعية المواطنين للإبلاغ عنهم.

حملة بالمرصاد

وأطلقت الجهات الأمنية مؤخرًا حملة أمنية كبرى تحت عنوان بالمرصاد، لملاحقة ورصد وضبط كل مروجي ومهربي المخدرات في المملكة، بالتزامن مع حملات توعية واسعة لحث الجميع بالقيام بدورهم الإيجابي والإبلاغ عن مروجي المخدرات، لحماية أنفسهم، وحماية المجتمع ككل من خطر تلك الآفة.