شكرا لقرائتكم محافظ جدة يتفقد مطار الملك عبدالعزيز الدولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تفقد محافظ جدة، الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، مطار الملك عبدالعزيز الدولي، واطلع على سير العمل وتجهيزات المطار لخدمة المسافرين والزوار والمعتمرين والحجاج.

وشملت الجولة مركز مراقبة عمليات الصالة رقم (1)، حيث شاهد الدور الذي يقوم به المركز في التحكم بعمليات الصالة وتسهيل العمليات اليومية، ومراقبة حركة الركاب والأمتعة والطائرات والتحكم الفعال في سلاسة العمليات لضمان أقصى قدر من رضا المسافرين، وذلك من خلال استخدام أحدث وسائل التقنية الحديثة ووسائل دعم القرار المتقدمة.

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كما زار المحافظ مركز التحكم والمراقبة الأمني الخاص بوحدة شرطة أمن المطار وكان في استقباله قائد قاعدة الملك عبدالله الجوية اللواء الطيار عبدالله الزهراني، والذي تحدث عن مهام المركز الذي يقوم بالإشراف والمراقبة والمتابعة الأمنية من خلال العديد من الأنظمة والبرامج الإلكترونية التقنية المتقدمة، إلى جانب الدور الذي يقوم به المركز في التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يضمن تحقيق الحماية الأمنية للمطار والمرافق التابعة له.