شكرا لقرائتكم ضبط مخالفين لنظام البيئة بسوق العزيزية للطيور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ضبط المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم الجمعة، عددًا من المخالفين لنظام البيئة ولوائحه التنفيذية المتعلقة بالحياة الفطرية.

وأوضح مركز الحياة الفطرية، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن ذلك جاء خلال جولة تفتيشية بسوق العزيزية للطيور بالرياض، من قبل فريق من المفتشين من جانب المركز.

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وأكد المركز أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية من جانب المركز، حيال هذه المخالفات.