شكرا لقرائتكم حقيقة انخفاض التعاملات بسوق العقار لـ 40% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضح الخبير العقاري مطر الشمري، حقيقة وجود انخفاض في التعاملات بسوق العقار إلى 40%، لاسيما في ظل الاحتياج الأساسي للمسكن لكل المواطنين.

وقال الشمري في حواره لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”: إن هذه الأرقام مجحفة، لاسيما وأن الطلب على الإسكان عالٍ جدًّا، في ظل المشاريع التي تقيمها الدولة وما تقدمه الإسكان من دعم.

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ولفت الشمري إلى أن الإسكان احتياج أساسي لكل أفراد الأسرة، نافيًا انخفاض العقارات لـ 40% مقارنة بالأسعار الحالية، خاصة، وأن هناك فرصة للاستفادة من الدعم السكني وما تقيمه وزارة الإسكان من مشاريع.

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وأوضح أنه قد يكون هناك انخفاض في الأسعار ولكنها لم تصل لهذا الرقم، منوهًا بما تقيمه الإسكان من مشاريع ضخمة حالية يستفيد منها كل المواطنين.