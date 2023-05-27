شكرا لقرائتكم السفارة السعودية بأمريكا تغلق أبوابها الاثنين المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت سفارة المملكة في الولايات المتحدة، إغلاق أبوابها يوم الاثنين المقبل الموافق 29 من مايو؛ بمناسبة الإجازة الفيدرالية.

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إنه سيُستأنف العمل يوم الثلاثاء الموافق 30 مايو.

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وأشارت السفارة، إلى أنه في حالات الطوارئ، يمكن الاتصال على الأرقام التالية:

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202-746-3555 202-746- 0666 202-746-9777 202-746-2888.