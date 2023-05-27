- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم السفارة السعودية بأمريكا تغلق أبوابها الاثنين المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت سفارة المملكة في الولايات المتحدة، إغلاق أبوابها يوم الاثنين المقبل الموافق 29 من مايو؛ بمناسبة الإجازة الفيدرالية.
وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إنه سيُستأنف العمل يوم الثلاثاء الموافق 30 مايو.
قد يهمّك أيضاً
وأشارت السفارة، إلى أنه في حالات الطوارئ، يمكن الاتصال على الأرقام التالية:
قد يهمّك أيضاً
202-746-3555 202-746- 0666 202-746-9777 202-746-2888.