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السفارة السعودية بأمريكا تغلق أبوابها الاثنين المقبل

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت سفارة المملكة في الولايات المتحدة، إغلاق أبوابها يوم الاثنين المقبل الموافق 29 من مايو؛ بمناسبة الإجازة الفيدرالية.

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إنه سيُستأنف العمل يوم الثلاثاء الموافق 30 مايو.

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وأشارت السفارة، إلى أنه في حالات الطوارئ، يمكن الاتصال على الأرقام التالية:

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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