شكرا لقرائتكم جدة بروميناند .. تجربة متكاملة من المتعة طوال العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تتيح فعاليات جدة بروميناند تجربة متكاملة من المتعة للزوار والسائحين، في الفن والتسويق والترفيه وقطاع المطاعم الفاخرة.

ممشى بحري عالمي

أسعد الأوقات يقضيها الزائر والسائح على أنغام أمواج البحر الأحمر الساحرة، كما يوجد في جدة بروميناند ممشى بحري عالمي لهواة رياضة المشي والتأمل.

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الدخول مجانا طوال العام

وأوضحت جدة بروميناد Jeddah Promenade ، في تغريدة عبر “تويتر”، أن الدخول للمنطقة مجاناً طول العام.