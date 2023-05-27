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المملكة تدين تعرض منزل السفير الأردني في الخرطوم للاعتداء والتخريب

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الرياض - محمد الوسيري - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية لتعرض منزل السفير الأردني في الخرطوم للاعتداء والتخريب.

وجددت الوزارة رفض المملكة لكل أشكال العنف والتخريب تجاه البعثات والممثليات الدبلوماسية، كما تدعو للالتزام باتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية في السودان.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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