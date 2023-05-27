شكرا لقرائتكم طالبة بجامعة الملك خالد تفوز بجائزة الشيخ “ابن سلطان” في التربية الخاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - فازت طالبة الماجستير بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الملك خالد يسرى أحمد محمد العبدلي، بجائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان للتفوق العلمي والإبداع في التربية الخاصة، في دورتها السابعة عشرة، للعام الجامعي 1444 هـ، وجاء فوز الطالبة “العبدلي” بالجائزة من خلال حفظها القرآن الكريم كاملاً.

وهنّأ عميد كلية الشريعة وأصول الدين بالجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن علي القرني، الطالبة “العبدلي” وأسرتها، مؤكدًا أن فوزها بالجائزة يؤكد أن الإعاقة البصرية لم تحل بينها وبين تحقيق أهدافها لتكون نموذجًا يحتذى، وأن هذا الفوز يعكس ما يتسم به طلاب وطالبات الجامعة من تميز.

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يشار إلى أن جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان للتفوق العلمي والإبداع في التربية الخاصة، تهدف إلى الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتقدير إبداعاتهم وتشجيعهم، وتفعيل مشاركتهم الإيجابية في المجتمع، وتوعية المجتمع بقدراتهم وإبداعاتهم المتنوعة.