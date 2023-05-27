اخبار السعوديه

الجوازات تحذر من المواقع والتطبيقات الاحتيالية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

شكرا لقرائتكم الجوازات تحذر من المواقع والتطبيقات الاحتيالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حذرت المديرية العامة للجوازات المستفيدين من خدماتها من التعامل مع المواقع الاحتيالية والحسابات الوهمية والمشبوهة التي تنتحل اسم القطاع وتدّعي تقديم خدمات للمستفيدين.

الاستفادة من القنوات الرسمية

وأكدت “الجوازات” الاستفادة من قنواتها الرسمية لتلقي المعلومات والأخبار، نافيةً وجود حساب رسمي لها لخدمة المستفيدين عبر تطبيق واتساب “WhatsApp” .

قد يهمّك أيضاً

ريانة والقرني من الفضاء: نحن نعيش عصر التمكين والازدهار
تطور جديد بشأن قضية كنو والنصر

قد يهمّك أيضاً

الآلاف معرضون للقتل بسبب الذكاء الاصطناعي
نشطاء بيئيون يلطخون مقر حزب شولتس بطلاء برتقالي
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا