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قنصلية المملكة في إسطنبول: نقل مواطن بالإخلاء الطبي إلى الرياض

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت قنصلية في إسطنبول اليوم السبت، نقل مواطن عبر طائرة إخلاء طبي من إسطنبول إلى السعودية.

نقل مواطن بالإخلاء الطبي

وقالت القنصلية عبر حسابها في “تويتر”: في إطار حرص وزارة الخارجية على رعاية وخدمة المواطنين السعوديين بالخارج، ‏وانطلاقا من المهمات المناطة بالقنصلية، قامت اليوم بنقل مواطن عبر طائرة إخلاء طبي من إسطنبول إلى المملكة لاستكمال علاجه، وقد رافقه بالمطار رئيس قسم شؤون السعوديين.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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