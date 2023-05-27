شكرا لقرائتكم المملكة تدعم إنشاء مشروعين تنمويين في سانت فنسنت والغرينادين بـ16 مليون دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، – حفظهما الله -، وبحضور دولة رئيس وزراء سانت فنسنت والغرينادين الدكتور رالف غونسالفيس؛ وقّع معالي رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية، الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، اتفاقيتي قرض تنموي قيمتهما 16 مليون دولار مع معالي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي وتكنولوجيا المعلومات في سانت فنسنت والغرينادين كاميلو غونسالفيس، لإنشاء مركز رعاية أولية في منطقة ساوث ريفرز ومركز ثقافي للفنون في بيل فيو.

ويأتي توقيع الاتفاقيتين في إطار الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية، من خلال الصندوق السعودي للتنمية، لدعم التنمية في البلدان النامية والدول الجزرية الصغيرة النامية حول العالم.

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ونفّذ الصندوق منذ بدء أعماله في عام 1975 أكثر من 700 مشروع وبرنامج إنمائي في 85 دولة حول العالم، ويمثل توقيع الاتفاقيتين اليوم بداية النشاط الإنمائي للصندوق في سانت فنسنت والغرينادين، مما يجعلها الدولة السادسة والثمانين التي تتلقى الدعم والتمويل للمشروعات والبرامج الإنمائية من الصندوق، كما تتواءم الاتفاقيتان بصورة وثيقة مع هدف الصندوق المتمثل في دعم قطاعات الرعاية الصحية والبنية الاجتماعية.

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وستسهم الاتفاقية الأولى في بناء مركز رعاية أولية في ساوث ريفرز ، بقيمة 6 ملايين دولار، بهدف تعزيز جودة قطاع الرعاية الصحية، وضمان حصول السكان المحليين على الخدمات الصحية اللازمة، والحد من الأمراض المزمنة، والمساعدة في خفض معدلات الوفيات في المنطقة، كما سيعمل المشروع على إيجاد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى تدريب الطاقم الطبي والمساعدة في تعزيز الرعاية الصحية على المدى الطويل وقدرتها على الصمود، فيما خُصصت الاتفاقية الثانية، التي تبلغ قيمتها 10 ملايين دولار، لبناء مركز ثقافي فني وسوق للمنتجات الحرفية والزراعية في بيل فيو، إذ سيعمل المشروع على تعزيز الصناعات الحرفية والحرف اليدوية والثقافية والإبداعية في البلاد، وستكون له إسهامات مهمة في تعزيز السياحة والاقتصاد، والنمو الاجتماعي والثقافي والصحة العامة.

وسيسهم المشروعان في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتحديدًا الهدف الثالث، المتمثل في الصحة الجيدة والرفاهية، بالإضافة إلى الهدف الثامن، المتمثل في العمل اللائق ونمو الاقتصاد.

مشروعات تنموية

وقال رئيس وزراء سانت فنسنت والغرينادين خلال كلمته في حفل مراسم التوقيع “تُعد المملكة من أكبر الداعمين لبلادنا، كما أن لها دوراً ريادياً في منطقة الشرق الأوسط، ونتطلع من خلال توقيع هاتين الاتفاقيتين إلى فتح آفاق التعاون الإنمائي مع المملكة العربية السعودية، وتعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين التي يمتد تاريخها منذ حكم أول رئيس وزراء لبلادنا”.

من جانبه أكّد معالي رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية، في هذه المناسبة؛ على التزام المملكة بتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في البلدان النامية والدول الجُزرية الصغيرة النامية، ودعم تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وقال في كلمته خلال مراسم التوقيع “يمثّل هذا اليوم خطوة مهمة لكلا بلدينا في مجال التعاون التنموي، بعد أن وقّعنا اليوم أول مشروعين تنمويين يدعمهما الصندوق السعودي للتنمية في سانت فنسنت والغرينادين “.

وتجسّد هاتان الاتفاقيتان حرص المملكة العربية السعودية على دعم الدول النامية للتغلب على التحديات التي تواجه التنمية، كما تؤكد الاتفاقيتان على أهمية التعاون والتضامن الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، للإسهام في تعزيز النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في الدول النامية والدول الجزرية الصغيرة النامية.