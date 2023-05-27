شكرا لقرائتكم فعاليات سيتي ووك تجذب الجمهور في موسم جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تتواصل فعاليات النسخة الثانية من سيتي ووك في موسم جدة بمزيد من المرح والسعادة والمتعة والترفيه والإثارة للكبير والصغير.

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أجواء من المرح والسعادة

وتستمر الفعاليات حتى 7 يونيو 2023، وتستقبل منطقة سيتي ووك الزوار طوال أيام الأسبوع من الساعة 06.00 مساء إلى الساعة 01.00 صباحا، وتغلق البوابات في تمام الساعة 12.00 منتصف الليل.

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بينما يتم استقبال الزوار من المواطنين والمقيمين في إجازة نهاية الأسبوع من الساعة 06.00 مساء إلى الساعة 02.00 صباحا، وتغلق البوابات في تمام الساعة 01.00 بعد منتصف الليل.