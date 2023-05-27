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فريق سعودي يصل دمشق لمناقشة آليات إعادة فتح السفارة

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الرياض - محمد الوسيري - وصل الفريق الفني السعودي المعني بإعادة فتح سفارة المملكة العربية في الجمهورية العربية السورية إلى العاصمة دمشق، وذلك إنفاذاً لقرار المملكة العربية السعودية استئناف العمل في بعثتها الدبلوماسية بالجمهورية العربية السورية .

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إعادة فتح السفارة بدمشق

والتقى الفريق الفني السعودي برئاسة الوزير المفوض غازي بن رافع العنزي، بمعاون وزير الخارجية السورية الدكتور أيمن سوسان، ورئيس المراسم في وزارة الخارجية السورية عنفوان نائب، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة دمشق .

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وخلال اللقاء، عبّر رئيس الفريق السعودي عن شكره لمعاون وزير الخارجية على ما لقيه الفريق من ترحيب وحفاوة في الاستقبال وتسهيل إجراءات الوصول، فيما أعرب الدكتور سوسان عن ترحيبهم واستعدادهم وجاهزيتهم لتقديم كافة التسهيلات والدعم لتسهيل مهمة الفريق السعودي .

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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