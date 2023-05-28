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فيضان مجرى تصريف سيول وادي العجمة بنجران

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الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو متداول، فيضان مجرى تصريف سيول وادي العجمة على طريق الملك عبدالله بنجران، جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة.

فيضان سيول

وأظهر الفيديو، فيضان مجرى تصريف سيول وادي العجمة على طريق الملك عبدالله، وسط سير المركبات بهدوء وحذر.

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وكانت منطقة نجران، شهدت اليوم السبت، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، شملت مدينة نجران وأنحاء متفرقة من محافظات ومراكز المنطقة، ارتوت على إثرها الأرض، وسالت الأودية والشعاب.

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طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة وعلى مرتفعات مكة المكرمة، كذلك على مناطق تبوك، الجوف وأجزاء من الحدود الشمالية.

فيما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من مناطق الشرقية، الرياض، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، تبوك والجوف.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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