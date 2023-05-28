شكرا لقرائتكم مصممة فستان حناء رجوة آل سيف تكشف تفاصيل مكالمة التكليف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - اتجهت أنظار العالم كله نحو ليلة حناء الآنسة رجوة آل سيف، مع اقتراب موعد زفافها على الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

كواليس مكالمة رجوة

وجاءت إطلالة العروس رجوة آل سيف ووالدتها السيدة عزة السديري، مستوحاة من التراث السعودي، حيث نالت إعجاب الكل وكانت حديث الجميع بعدما تألقت بفستان أبيض مغطى بتطريز باللون الذهبي مع تفاصيل ناعمة جدًا.

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وكشفت مصممة الأزياء السعودية هنيدة الصيرفي تفاصيل المحادثة مع الآنسة رجوة، قائلة: “أول شيء سألتني عنه هو: هل ستكوني قادرة على إنجاز المهمة في هذا الوقت القصير؟، وأضافت هنيدة: “أخبرتها نعم، بالتأكيد، فلدينا فريق قوي وجمعنا كل قواتنا معًا لتحقيق أهدافنا. كنت ممتنة للغاية لتلقي مكالمتها الهاتفية. من هناك بدأت الرحلة، وكانت رحلة رائعة وجميلة”.

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مهمة صعبة وشاقة

عادةً ما يستغرق صنع فستان مثل الذي صنعه فريق صيرفي من أجل رجوة آل سيف ما يزيد عن 2000 ساعة ولا يقل عن ستة أشهر. ومع ذلك، تمكن الفريق من انهاء مهمة التصميم في 750 ساعة فقط.

وتقول هنيدة، في تصريحها لـ thenational: “كان فريقنا رائعًا، كان الجميع مخلصين للغاية وعملنا بجد بكل حب وشغف لهذه المناسبة ولرجوة”.

وأضافت الصيرفي: “رؤية العروس في النهاية قبل حفل الحناء كانت لحظة لن تنساها أبدًا”.

اللحظات الأخيرة

وأشارت مصممة الأزياء السعودية إلى أنها رافقتها يوم حفل الحناء، مضيفة: “كان علي أن أكون هناك لأتأكد من أن كل شيء على ما يرام، لقد بدت رائعة كأنها أميرة، وكانت الملكة رانيا سعيدة للغاية عندما رأتها وأثنت على الفستان وشكلها. وكانت والدتها سعيدة للغاية أيضًا”.

وكشفت المصممة السعودية هنيدة الصيرفي، كواليس تصميم هذا الفستان الملكي الأنيق والفخم والذي استوحته هنيدة من التراث الأصيل الذي يجمع ما بين الجمال الثقافي للمملكة الأردنية والسعودية ونفذته بلمستها الخاصة وبروح عصرية.

فستان والدة رجوة

وابتكرت هنيدة الصيرفي أيضًا فستانًا رائعًا لوالدة العروس عزة السديري، وجاء الفستان تجسيدًا للثقافة السعودية. وتم تصميم الفستان الغني باللون الأزرق والمكون من قطعتين، ومزين بتطريز ملون.

ونشرت هنيدة، كواليس تصميم فساتين رجوة ووالدتها عبر إنستغرام قائلة: “ذلك الفستان يعكس الفن السعودي التقليدي العسيري، المعروف باسم المجناب. وهو مصنوع من الكريب، ويعكس الفستان ذو القطعتين الأناقة الثقافية، مشبعًا بأنماط هندسية، وعناصر زخرفية، ونقوش عسيري مطرزة يدويًا.

الفن السعودي التقليدي

يتميز التصميم بتطريزاته المزينة بخيوط الحرير بدرجات مختلفة من الأحمر والأزرق والأخضر، وهو مستوحى من ألوان الطبيعة في الثقافة المحيطة بالمنطقة الجنوبية السعودية. ويعكس نظرة ساحرة مشبعة بالأناقة لوالدة العروس.

ومن المقرر أن يتم عقد قران الآنسة رجوة على ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله، بالأول من يونيو، في حفل سيقام بقصر زهران في عمان.