شكرا لقرائتكم أمطار متوسطة على المدينة المنورة بدءًا من الـ 1 صباحًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنِّيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة -التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات؛ بدر وخيبر ووادي الفرع والحناكية والمهد والعيص- تبدأ الساعة الـ 1 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 10 من مساء غد.

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طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة وعلى مرتفعات مكة المكرمة، كذلك على مناطق تبوك، الجوف وأجزاء من الحدود الشمالية.

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فيما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من مناطق الشرقية، الرياض، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، تبوك والجوف.