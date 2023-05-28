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بنجلاديشي يحتفل في كورنيش جدة بعقد قرانه على زوجته الثالثة

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الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية” احتفال البنجلاديشي عبدالرازق، على كورنيش جدة بعقد قرانه الذي تم عبر الاتصال المرئي.

زوجة ثالثة

وقال عبدالرازق بحضور عدد من أصدقائه في مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، إنه احتفل بعقد قرانه على الزوجة الثالثة، حيث لديه 3 أطفال.

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وأوضح أنه لم يشاهد عروسه الجديدة من قبل، وتعرف عليها عبر الاتصال المرئي، حيث خطبها له والده، وتم عقد القران من خلال التليفون، مشيرًا إلى أن زوجته ستأتي إلى بعد شهر لإقامة حفل الزفاف.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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