شكرا لقرائتكم الأحوال المدنية: احذروا التعامل مع مدعي تقديم خدماتنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حذرت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم السبت، المستفيدين، من التعامل مع المدعين الذي يزعمون تقديم خدمات الأحوال المدنية.

وقالت الأحوال المدنية في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر” “احذر من التعامل مع من يدعي تقديم خدماتنا”.

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وحدات متنقلة

يذكر أن الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية تقدم خدماتها للرجال والنساء في عدد من المناطق ضمن مبادرة “نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

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