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الأحوال المدنية: احذروا التعامل مع مدعي تقديم خدماتنا

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شكرا لقرائتكم الأحوال المدنية: احذروا التعامل مع مدعي تقديم خدماتنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حذرت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم السبت، المستفيدين، من التعامل مع المدعين الذي يزعمون تقديم خدمات الأحوال المدنية.

وقالت الأحوال المدنية في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر” “احذر من التعامل مع من يدعي تقديم خدماتنا”.

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وحدات متنقلة

يذكر أن الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية تقدم خدماتها للرجال والنساء في عدد من المناطق ضمن مبادرة “نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

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وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني، كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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