شكرا لقرائتكم تعامد الشمس على الكعبة المشرفة لأول مرة خلال 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، أن سماء مكة المكرمة ستشهد اليوم الأحد، تعامد الشمس على الكعبة المشرفة.

وأوضحت فلكية جدة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن تعامد الشمس سيكون وقت أذان الظهر بالمسجد الحرام عند الساعة الـ 12.18 ظهرًا (9:18 ص بتوقيت غرينتش) وهو التعامد الأول للشمس هذا العام .

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وشهدت الكعبة آخر تعامد لها فى شهر يوليو من العام الماضي،حيث كان التعامد الثاني والأخير لتعامد الشمس على الكعبة.