شكرا لقرائتكم هبوط اضطراري لطائرة مصرية بمطار جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت قناة” القاهرة الإخبارية”، عن تمكن قائد طائرة مصرية من الهبوط بسلام بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، بعدما تعرضت طائرته لحادث عرضي في الهواء.

وبحسب القناة فإن أحد إطارات الطائرة تعرض للانفجار، وتم إنزال جميع الركاب من الطائرة بأمان إلى صالة وصول الركاب ولا توجد أي إصابات، بحسب مصدر مسؤول بالشركة الوطنية لمصر للطيران