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هبوط اضطراري لطائرة مصرية بمطار جدة

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت قناة” القاهرة الإخبارية”، عن تمكن قائد طائرة مصرية من الهبوط بسلام بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، بعدما تعرضت طائرته لحادث عرضي في الهواء.

وبحسب القناة فإن أحد إطارات الطائرة تعرض للانفجار، وتم إنزال جميع الركاب من الطائرة بأمان إلى صالة وصول الركاب ولا توجد أي إصابات، بحسب مصدر مسؤول بالشركة الوطنية لمصر للطيران

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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