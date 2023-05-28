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“البابطين الغذائية” توزع 5% أرباحًا نقدية

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة عبد العزيز ومنصور إبراهيم البابطين” البابطين الغذائية”صرف أرباح نقدية عن النصف الأول من عام 2022 ،اعتباراً من يوم الخميس الموافق 8 يونيو 2023 ، بواقع نصف ريال للسهم الواحد بنسبة 5 % من القيمة الاسمية للسهم .

إجمالي الأرباح

وأوضحت الشركة، في بيان على “تداول” اليوم الأحد، أن إجمالي المبلغ المقرر توزيعه 1.7 مليون ريال ، وأن تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الخميس الموافق 25 مايو 2023 المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

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وسوف تتم عملية الصرف عن طريق بنك الرياض بحيث يتم إيداعها مباشرة في حسابات المساهمين المربوطة بالمحافظ الاستثمارية لدى جميع البنوك المحلية ، وحثت الشركة المساهمـين على التأكـد مـن تحديـث بيانات حساباتهـم البنكية.

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وتراجع صافي أرباح شركة عبدالعزيز ومنصور إبراهيم البابطين “البابطين الغذائية”، بنسبة 9.43% في 2022، إلى نحو 14.4 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 15.9 مليون ريال في 2021.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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