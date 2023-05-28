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القهوة السعودية حاضرة في رحلة الفضاء الدولية

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الرياض - محمد الوسيري - تفاعل رائدا الفضاء السعوديان علي القرني وريانة برناوي مع أسئلة الطلاب المشاركين في تجربة الطائرة الورقية من محطة الفضاء الدولية’، وكان من أبرزها كيف يأكلون ويشربون في الفضاء؟.

وخلال فيديو وثقته “قناة الإخبارية”، قالت ريانة إن الطعام يصل إليهم كل فترة عبر شحنات إلى الفضاء ردًا على سؤال أحد الطلبة “هل يخلص الأكل في المحطة؟”

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وأضاف علي القرني أن الأكل والشرب في الفضاء يختلف عنه في الأرض بفضل الجاذبية الصغرى، مشيرًا إلى وجود مغلفات يستخدمونها عبر المصاص لتناول المشروبات حيث تضاف مواد آمنة لمنع تطايره، منوهًا إلى أنه أحضر وزميلته ريانة للقهوة السعودية

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وفيما يتعلق بالأكل، أوضح القرني أن الطعام الموجود بالمحطة حيث يوجد طعام مجفف يحتاج للمياه لتحضيرها، كما يوجد أكل جاهز آخر لا يحتاج سوى للتسخين بالإضافة للتمر الصقعي.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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