شكرا لقرائتكم القهوة السعودية والتمر الصقعي في محطة الفضاء الدولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - اصطحب رائد الفضاء السعودي علي القرني معه إلى محطة الفضاء الدولي القهوة السعودية والتمر الصقعي. القهوة والتمر في محطة الفضاء الدولية وأضاف القرني في مقطع فيديو: “أنا وريانة اصطحبنا معنا القهوة السعودية ونشرب منها يومياً، ولدينا الطعام المجفف يحتاج فقط إلى إضافة الماء”. قد يهمّك أيضاً وتابع علي القرني “هنا أيضا معنا طعام جاهز يحتاج إلى تسخين فقط”. قد يهمّك أيضاً