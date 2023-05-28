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القهوة السعودية والتمر الصقعي في محطة الفضاء الدولية

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الرياض - محمد الوسيري - اصطحب رائد الفضاء السعودي علي القرني معه إلى محطة الفضاء الدولي القهوة السعودية والتمر الصقعي.

القهوة والتمر في محطة الفضاء الدولية

وأضاف القرني في مقطع فيديو: “أنا وريانة اصطحبنا معنا القهوة السعودية ونشرب منها يومياً، ولدينا الطعام المجفف يحتاج فقط إلى إضافة الماء”.

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وتابع علي القرني “هنا أيضا معنا طعام جاهز يحتاج إلى تسخين فقط”.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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