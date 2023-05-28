اخبار السعوديه

ضبط مقيم و3 يمنيين مخالفين لتهريبهم القات في جازان

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

شكرا لقرائتكم ضبط مقيم و3 يمنيين مخالفين لتهريبهم القات في جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

ترويج القات

كما قبضت شرطة محافظة فيفا بمنطقة جازان على مقيم من الجنسية الباكستانية لترويجه (101) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر، مخبأة في تجاويف صهريج مياه، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

قد يهمّك أيضاً

رسميًا.. إغلاق أسواق الصواريخ بجدة بعد رصد مخالفات
الهلال يصعد للمركز الثالث بثلاثية في أبها

قد يهمّك أيضاً

الهجين والمستورد وراء انهيار أسعار الأغنام بجدة
جامعة الإمام تعلن طرح أكثر من 150 وظيفة أكاديمية

طريقة الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا