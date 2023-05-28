اخبار السعوديه

إنقاذ 4 أشخاص من حريق في شقة بالخبر

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

شكرا لقرائتكم إنقاذ 4 أشخاص من حريق في شقة بالخبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تمكنت فرق الدفاع المدني في الخبر، اليوم الأحد، من إخماد حريق في شقة بمبنى سكني، حيث أنقذت 4 أشخاص بينهم رضيع.

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها بموقع “تويتر”، صورتين لعملية إخماد الحريق والسيطرة عليه، مؤكدة أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات.

قد يهمّك أيضاً

تحديات أمام دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المدارس
نجم باريس سان جيرمان يقرب ميسي من الهلال

قد يهمّك أيضاً

شرط هام للاستفادة من الدعم السكني
ريانة من الفضاء: السماء ما هي حد لطموحنا هي البداية فقط

جهود الدفاع المدني

ودائمًا ما تبذل المديرية العامة للدفاع المدني، الجهود في إخماد الحرائق التي تنشب في المناطق المتفرقة بالمملكة، مع يقظة رجالها وقدراتهم على السيطرة على الحريق دون أي إصابات.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا