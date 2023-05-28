شكرا لقرائتكم الأمن العام : أتمتة 7 مخالفات مرورية إلكترونيًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - دشن معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي اليوم, أتمتة 7 مخالفات مرورية إلكترونياً ابتداءً من يوم الأحد 4 /6 / 2023م.

المخالفات المرورية

وضمت المخالفات المرورية ما يلي: (القيادة على أكتاف الطريق وعلى الأرصفة أو المسارات التي تمنع القيادة، وعدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلًا أو في الأحوال الجوية التي تكون فيها الرؤية غير واضحة، وعدم التزام الشاحنات والمعدات الثقيلة بالسير في المسار الأيمن على الطريق متعدد المسارات، الرصد الآلي للمخالفات يشمل أيضاً مخالفة تنظيمات السير على الطريق، وقيادة المركبة بلوحات غير واضحة أو بها تلف، وتجاوز محطة قياس أوزان وأبعاد مركبات النقل، ووقوف المركبة في أماكن غير مخصصة للوقوف)، حيث ستتولى الإدارة العامة للمرور والقوات الخاصة لأمن الطرق رصد تلك المخالفات.

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الضبط المروري

ويأتي ذلك بهدف رفع مستوى الضبط المروري والسلامة المرورية والحد من السلوك الخاطئ على الطرق العامة داخل وخارج المدن.