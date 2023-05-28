شكرا لقرائتكم الراجحي يؤكد أهمية التكامل لتعزيز دور الأسرة في المجتمع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - رأس وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس شؤون الأسرة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم الجلسة الثامنة عشرة لمجلس إدارة مجلس شؤون الأسرة، بحضور الأمين العام للمجلس الدكتورة ميمونة آل خليل، وكافة الأعضاء.

واستعرض المجلس مؤشرات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأسرة، كما تم مناقشة آليات تفعيل توصيات الدراسات المنفذة من قبل المجلس، بما يفعل دور المجلس في تعزيز مكانة الأسرة وتمكين أفرادها؛ وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

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تكامل الجهود المجتمعية

وأكد المهندس الراجحي خلال اللقاء، أهمية تكامل الجهود المجتمعية لدعم وتعزيز دور الأسرة في المجتمع، وتنسيق العمل مع القطاعات ذات العلاقة في تحقيق مستهدفات استراتيجية المجلس، واستثمار الفرص المتاحة نحو مزيد من التمكين للأسرة، وتحفيز أبنائها للمشاركة في التنمية الوطنية الشاملة.

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من جهتها، قدمت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة ميمونة آل خليل شكرها وتقديرها للوزير وكافة أعضاء مجلس الإدارة على الدعم الكبير الذي يلقاه المجلس، مما سينعكس إيجابًا على وتيرة الأداء وتحقيق مستهدفاته في تمكين الأسرة بكل مكوناتها.