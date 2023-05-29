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المدني يباشر احتجاز شخص في سيل بالطائف

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الرياض - محمد الوسيري - باشر مدني الطائف احتجاز شخص بمركبة في سيل، وتم تطبيق الأنظمة بحق قائدها؛ لارتكابه مخالفة المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها.

وأوضح المدني عبر تويتر أن ذلك جاء بالتنسيق مع الأمن العام.ا

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وحثت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين على اتباع تعليمات السلامة في ظل التقلبات الجوية غير المستقرة، والابتعاد عن بطون الأودية والسدود.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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