آلية إضافة تابع لـ المستقل في حساب المواطن

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الرياض - محمد الوسيري - كشف حساب متابعات الخليج 365 عن آلية إضافة تابع لـ حساب شخص مستقل في حساب البرنامج.

جاء ذلك ردًّا على استفسارات إحدى المواطنات عبر حساب خدمة المستفيدين بموقع تويتر، حيث سألت أم سارة قائلة: أنا مستقل هل أقدر أضيف الأم تابع لي؟

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بدورها، رد حساب متابعات الخليج 365 عبر خدمة المستفيدين، حيث قال: بإمكانك إضافة الأم كتابع بصلة قرابة- تابع معال- وإرفاق المستند المطلوب- صك ولاية-.

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دعم يونيو

على صعيد آخر، حدد برنامج حساب متابعات الخليج 365 موعد إيداع مستحقات دفعة شهر يونيو المقبل في حسابات المستفيدين من الدعم.

وأوضحت خدمة المستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه سيتم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين من دفعة يونيو، يوم الأحد الموافق 11 يونيو 2023م.

وأكدت أنه يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده، في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

نتائج الأهلية

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب متابعات الخليج 365 صدور نتائج الأهلية للدورة 67 لشهر يونيو 2023.

وأوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365، عبر حسابه بموقع “تويتر”، أنه يمكن التحقق من الأهلية ويمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية.