شكرا لقرائتكم والد الطفل ضحية الدهس بطريف: سامحت من صدمه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - روى بسام الرويلي، والد الطفل المتوفى، تفاصيل مأساوية لحظة تلقيه نبأ دهس ابنه أمام إحدى حدائق طريف، مشيرًا إلى أنه ذهب إلى موقع الحادث ليتفاجأ بابنه على الأرض.

وقال الرويلي خلال لقاء له مع برنامج الراصد: إنه تخوف من أن يكون أبناؤه الخمسة قد دهستهم السيارة، لكنه وجد أن المصاب في ابنه بشير.

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حمد الله على مصابه

وأشار إلى أنه سجد بين يدي الله واحتضن ابنه المتوفى، وسأل الله أن يثبته في هذا الموقف وحمده على ما بقي وسأل الله له الجنة.

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سامح الجاني

وأضاف: أخذت ابني وانصرفت وسامحت من صدم ابني فلا حزن ولا مال يعيده إليّ.