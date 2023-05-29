اخبار السعوديه

والد الطفل ضحية الدهس بطريف: سامحت من صدمه

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

شكرا لقرائتكم والد الطفل ضحية الدهس بطريف: سامحت من صدمه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - روى بسام الرويلي، والد الطفل المتوفى، تفاصيل مأساوية لحظة تلقيه نبأ دهس ابنه أمام إحدى حدائق طريف، مشيرًا إلى أنه ذهب إلى موقع الحادث ليتفاجأ بابنه على الأرض.

وقال الرويلي خلال لقاء له مع برنامج الراصد: إنه تخوف من أن يكون أبناؤه الخمسة قد دهستهم السيارة، لكنه وجد أن المصاب في ابنه بشير.

قد يهمّك أيضاً

انخفاض صادرات النفط السعودية 26.5% إلى 83.1 مليار ريال في مارس
مشاط يتفقَّد مخيمات حجاج إفريقيا غير العربية

حمد الله على مصابه

وأشار إلى أنه سجد بين يدي الله واحتضن ابنه المتوفى، وسأل الله أن يثبته في هذا الموقف وحمده على ما بقي وسأل الله له الجنة.

قد يهمّك أيضاً

الاتحاد يستهدف فوزًا غائبًا منذ 2017
وظائف شاغرة لدى شركة الخزف السعودي

سامح الجاني

وأضاف: أخذت ابني وانصرفت وسامحت من صدم ابني فلا حزن ولا مال يعيده إليّ.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا