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الجوازات تطلق ختمًا خاصًّا تزامنًا مع رحلة السعودية نحو الفضاء

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شكرا لقرائتكم الجوازات تطلق ختمًا خاصًّا تزامنًا مع رحلة نحو الفضاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أطلقت وزارة الداخلية – ممثلة في المديرية العامة للجوازات بالتعاون مع الهيئة السعودية للفضاء – ختماً خاصًّا تحت مسمى “السعودية نحو الفضاء”، وذلك تزامنًا مع انطلاق المهمة العلمية لرواد الفضاء السعوديين في محطة الفضاء الدولية.

وسيُتاح الختم للمسافرين عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام.

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وكانت الهيئة السعودية للفضاء قد أطلقت حملة “السعودية نحو الفضاء”؛ لتعزيز مكانة المملكة في مجال الفضاء على الساحة العالمية وإسهاماتها في أنشطة الفضاء الدولية وفي تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030م.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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