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رصد آلي لـ 7 مخالفات مرورية الأحد المقبل

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت إدارة المرور البدء برصد 7 حالات مخالفات مرورية إلكترونيًّا، مشيرة إلى أنه سيتم تفعيل الرصد الآلي لهذه المخالفات الأحد المقبل.

وبحسب ما ذكر المرور في تغريدة عبر موقع تويتر، جاءت المخالفات على النحو التالي:

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  • قيادة المركبة بلوحات غير واضحة، أو بها تلف.
  • وقوف المركبة في أماكن غير مخصصة للوقوف.
  • تجاوز محطة قياس أوزان وأبعاد مركبات النقل.
  • القيادة على أكتاف الطريق وعلى الأرصفة، أو المسارات التي تمنع القيادة فيها.
  • عدم التزام الشاحنات والمعدات الثقيلة بالسير في المسار الأيمن في الطريق المتعدد المسارات.
  • عدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلًا أو في الأحوال الجوية، التي تكون فيها الرؤية غير واضحة.
  • تنظيمات السير على الطريق.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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