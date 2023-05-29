شكرا لقرائتكم رصد آلي لـ 7 مخالفات مرورية الأحد المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت إدارة المرور البدء برصد 7 حالات مخالفات مرورية إلكترونيًّا، مشيرة إلى أنه سيتم تفعيل الرصد الآلي لهذه المخالفات الأحد المقبل.

وبحسب ما ذكر المرور في تغريدة عبر موقع تويتر، جاءت المخالفات على النحو التالي:

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قيادة المركبة بلوحات غير واضحة، أو بها تلف.

وقوف المركبة في أماكن غير مخصصة للوقوف.

تجاوز محطة قياس أوزان وأبعاد مركبات النقل.

القيادة على أكتاف الطريق وعلى الأرصفة، أو المسارات التي تمنع القيادة فيها.

عدم التزام الشاحنات والمعدات الثقيلة بالسير في المسار الأيمن في الطريق المتعدد المسارات.

عدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلًا أو في الأحوال الجوية، التي تكون فيها الرؤية غير واضحة.

تنظيمات السير على الطريق.