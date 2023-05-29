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شكرا لقرائتكم رصد آلي لـ 7 مخالفات مرورية الأحد المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت إدارة المرور البدء برصد 7 حالات مخالفات مرورية إلكترونيًّا، مشيرة إلى أنه سيتم تفعيل الرصد الآلي لهذه المخالفات الأحد المقبل.
وبحسب ما ذكر المرور في تغريدة عبر موقع تويتر، جاءت المخالفات على النحو التالي:
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- قيادة المركبة بلوحات غير واضحة، أو بها تلف.
- وقوف المركبة في أماكن غير مخصصة للوقوف.
- تجاوز محطة قياس أوزان وأبعاد مركبات النقل.
- القيادة على أكتاف الطريق وعلى الأرصفة، أو المسارات التي تمنع القيادة فيها.
- عدم التزام الشاحنات والمعدات الثقيلة بالسير في المسار الأيمن في الطريق المتعدد المسارات.
- عدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلًا أو في الأحوال الجوية، التي تكون فيها الرؤية غير واضحة.
- تنظيمات السير على الطريق.
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