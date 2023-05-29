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سفارة السعودية بأستراليا تحذر المواطنين من الزلزال: التزموا بالتعليمات

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شكرا لقرائتكم سفارة بأستراليا تحذر المواطنين من الزلزال: التزموا بالتعليمات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - دعت السفارة السعودية في العاصمة الأسترالية كانبرا، المواطنين السعوديين إلى توخي الحيطة والحذر، وذلك جراء الهزة الأرضية التي وقعت في ولاية فيكتوريا.

وشددت السفارة، على المواطنين، ضرورة اتباع التوجيهات الصادرة من مكتب الأرصاد الجوية في الولاية، داعية إلى التواصل معها في حال الطوارئ على هاتف الطوارئ (0432257277).

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ووقعت هزة أرضية بدرجة ٣.٦ على مقياس ريختر على بُعد 28 كم من ملبورن بولاية فيكتوريا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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