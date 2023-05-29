شكرا لقرائتكم سفارة السعودية بأستراليا تحذر المواطنين من الزلزال: التزموا بالتعليمات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - دعت السفارة السعودية في العاصمة الأسترالية كانبرا، المواطنين السعوديين إلى توخي الحيطة والحذر، وذلك جراء الهزة الأرضية التي وقعت في ولاية فيكتوريا.

وشددت السفارة، على المواطنين، ضرورة اتباع التوجيهات الصادرة من مكتب الأرصاد الجوية في الولاية، داعية إلى التواصل معها في حال الطوارئ على هاتف الطوارئ (0432257277).

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ووقعت هزة أرضية بدرجة ٣.٦ على مقياس ريختر على بُعد 28 كم من ملبورن بولاية فيكتوريا.