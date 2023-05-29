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أجواء طربية رائعة يعيشها الحضور مع شيرين في جدة

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الرياض - محمد الوسيري - أشعلت الفنانة شيرين عبدالوهاب حماس الجمهور، خلال إحياء إحدى حفلاتها في جدة.

ووثق مقطع فيديو نشرته الهيئة العامة للترفيه، الأجواء الموسيقية والطربية الرائعة التي يعيشها الحضور مع الفنانة شيرين في جدة، فيما قدمت شيرين باقة من ألمع أغانيها.

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وتألقت المطربة شيرين في 5 مايو الجاري ضمن مشاركتها في حفل ليلة روائع الموجي، لإحياء موسيقى الموسيقار محمد الموجي، وسط تفاعل الحضور.

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ووثقت الهيئة العامة للترفيه لحظات طرب واستمتاع جمهور حفل ليلة روائع الموجي، المقامة فعاليتها حاليًّا على مسرح أبو بكر سالم.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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