شكرا لقرائتكم الأحساء الأعلى حرارة اليوم بـ 44 مئوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، درجات الحرارة الكبرى والصغرى على بعض مدن المملكة، حيث سجلت الأحساء أعلى درجة حرارة بـ 44 مئوية، بينما سجلت أبها والباحة أدنى درجة حرارة بـ 16 مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم جاءت كالتالي: الأحساء 44 مئوية، الدمام وحفر الباطن 43 مئوية، مكة المكرمة والصمان والخرج والدهناء 42 مئوية، المدينة المنورة والرياض والتنهات 41 مئوية، جدة وبريدة وشرورة ورفحاء 40 مئوية.

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الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى في بعض المدن، فجاءت كالتالي: أبها والباحة 16 مئوية ، طريف والقريات 17 مئوية، الطائف 20 مئوية، تبوك 21 مئوية،بيشة 22 مئوية، حائل وعرعر وسكاكا ونجران 23، رفحاء 25 مئوية، الدوادمي 26 مئوية، الرياض والصمان والتنهات والوجه والدهناء 27 مئوية.

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طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك تمتد إلى مناطق تبوك، حائل، الجوف والحدود الشمالية, كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن), في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، تبوك، الجوف والمدينة المنورة.