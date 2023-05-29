شكرا لقرائتكم الإحصاء: 54% من المنشآت لا يوجد لديها موقع ويب على الإنترنت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضحت نتائج مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات للمنشآت لعام 2022م، والذي نشرته الهيئة العامة للإحصاء، عبر موقعها الرسمي، أن نسبة استخدام المنشآت للإنترنت بلغت 96.1 %.

الأنشطة الأكثر استخداما للإنترنت

وحسب نتائج المسح فإن الأنشطة الاقتصادية للمنشآت الأكثر استخداًما للإنترنت كانت أنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة بلغت 98.9 % تليها الأنشطة في مجال التعليم ثم الصناعات التحويلية مع نسب مئوية متقاربة98.6 %، و97.6 %على التوالي.

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المنشآت واستخدام الويب

كما بلغت نسبة المنشآت التي خصصت هاتفًا ثابتًا لممارسة نشاطها الاقتصادي 58.7% في حين أن نسبة المنشآت التي خصصت هاتفًا متنقًلا لممارسة النشاط بلغت 76.0%.

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وأشارت الهيئة العامة للإحصاء إلى أن 54 % من المنشآت لا يوجد لديها موقع ويب على الإنترنت.