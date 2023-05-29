شكرا لقرائتكم مدني المدينة المنورة يتأهب للحالة المناخية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قامت فرق الدفاع المدني في ‫المدينة المنورة، اليوم الاثنين، بمتابعة ومباشرة جاهزية واستعداد الحالة المناخية في المنطقة.

وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: ” مدني ‫المدينة المنورة يتابع ميدانيًا الحالة المناخية في المنطقة .. جاهزية واستعداد”.

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ونشرت صورًا من استعدادات فرق الدفاع المدني للحالة المناخية المتوقعة اليوم.

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وكانت المديرية العامة للدفاع المدني قد دعت إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من يوم الجمعة حتى الثلاثاء المقبل.

طقس المدينة المنورة

وفي وقت سابق من اليوم، نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة المدينة المنورة وأتربة مُثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح، وتساقطاً للبرد، وسيولاً، وشبه انعدام الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظتي خيبر ووادي الفرع.