شكرا لقرائتكم مدني الجموم ينقذ شخصًا احتجز في سيل بوادي فيدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - باشرت فرق الدفاع المدني في الجموم، صباح اليوم الاثنين، إنقاذ شخص احتُجز في سيل بوادي فيدة بعسفان.

إنقاذ شخص في سيول الجموم

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن مدني الجموم تمكن من إنقاذ شخص احتجزته السيول في وادي فيدة.

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وكانت المديرية العامة للدفاع المدني، قد أعلنت في وقت سابق، أن مدني المدينة المنورة يتابع ميدانيًا الحالة المناخية في المنطقة.

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