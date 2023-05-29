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مدني الجموم ينقذ شخصًا احتجز في سيل بوادي فيدة

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الرياض - محمد الوسيري - باشرت فرق الدفاع المدني في الجموم، صباح اليوم الاثنين، إنقاذ شخص احتُجز في سيل بوادي فيدة بعسفان.

إنقاذ شخص في سيول الجموم

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن مدني الجموم تمكن من إنقاذ شخص احتجزته السيول في وادي فيدة.

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وكانت المديرية العامة للدفاع المدني، قد أعلنت في وقت سابق، أن مدني المدينة المنورة يتابع ميدانيًا الحالة المناخية في المنطقة.

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سحب رعدية ممطرة

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك تمتد إلى مناطق تبوك، حائل، الجوف والحدود الشمالية.

 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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