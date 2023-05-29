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علي القرني ينهي تجربة علمية مصممة بأيدٍ سعودية

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الرياض - محمد الوسيري - أعلن رائد الفضاء علي القرني، اليوم الاثنين، عن الانتهاء من تجربة قياس حدقة العين، وذلك خلال رحلته للفضاء.

ونشر القرني عبر حسابه بموقع “تويتر”، صورتين له خلال إجراء التجربة، قائلًا “ولله الحمد تم الانتهاء من تجربة قياس حدقة العين، إحدى التجارب المصممة بأيدٍ سعودية”.

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تجربة تعليمية

وفي وقت سابق، أجرى رائدا الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني في محطة الفضاء الدولية، تجربة تعليمية عن “الانتقال الحراري” مع طلاب المدارس الثانوية في ، وبشكل تفاعلي عبر الأقمار الاصطناعية.

يأتي ذلك بهدف بناء وتحفيز جيل جديد من القادة والمستكشفين والعلماء السعوديين، وتحقيق طموحات المملكة ومستهدفات رؤية السعودية 2030 فيما يتعلق ببناء الكوادر البشرية وتعزيز ثقافة البحث والتطوير والابتكار.

وأتاحت التجربة للطلاب التواصل مع رائدي الفضاء لتوجيه الأسئلة ومقارنة النتائج بين التجربتين في بيئة الجاذبية الصغرى وعلى سطح الأرض، فيما تمكّن ريانة والقرني مع الطلاب والطالبات من قياس التباين الزمني في سرعة انتقال الحرارة في بيئة الجاذبية الصغرى مقارنة بسرعة انتقالها على الأرض، حيث أوضحت النتائج أن الحرارة تنتقل بسرعة أبطأ عبر الفضاء من سرعة انتقالها في الأرض.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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