شكرا لقرائتكم المرور يتفاعل مع بلاغ ويضبط قائد مركبة متهورًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الإدارة العامة للمرور عن ضبط قائد مركبة تعمد تجاوز السرعة المحددة بشكل متهور وجنوني خاصة في منطقة مزدحمة.

تجاوز السرعة

جاء ذلك ردًا على بلاغ عبر موقع “تويتر”، أظهر فيديو للواقعة، وقال مقدمه “اليوم سائق كان في حالة غير طبيعية وتجاوز بسرعات جنونية.. ما قدرت أصور في المنطقة المزدحمة بسبب خطورة الموقف ولكن تصويري لما فضى الطريق حيث يبين تهوره”.

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وتفاعلت إدارة المرور مع بلاغ، مؤكدة أنه تم ضبط قائد المركبة، وتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

جهود المرور

وتتجاوب الإدارة العامة للمرور مع مقاطع المخالفات التي يتم إرسالها لها، من أجل ضبط مخالفيها، وتطبيق العقوبات المقررة بالنظام عليهم.

كما يقوم المرور السري بحملات مكثفة معتادة على المحاور الرئيسية والطرق، حيث يركزون على المخالفات المؤثرة على السلامة العامة والمرورية.

وكانت الإدارة العامة للمرور، دعت المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، ما يقيهم من المخاطر المحتملة.