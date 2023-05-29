شكرا لقرائتكم تعليق الدراسة الحضورية غدًا في ظهران الجنوب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت إدارة تعليم ظهران الجنوب عن تعليق الدراسة الحضورية غدًا وتحويلها عن بعد بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت الإدارة في بيان لها إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع فقد تقرر تحويل الدراسة ⁧عن بعد⁩ من خلال ⁧ منصة مدرستي⁩ لجميع المدارس التابعة لتعليم ظهران الجنوب ليوم غدٍ الثلاثاء 10 / 11 / ١٤٤٤هـ .