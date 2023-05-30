تحرير المواطن السعودي المختطف في لبنان

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الرياض - محمد الوسيري - أعلن الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، تحرير متابعات الخليج 365 السعودي المختطف وتوقيف بعض المتورطين في الحادث، بحسب ما أفادت به قناة “الإخبارية”.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، أمس الاثنين، أنه يتابع مع قوى الأمن الداخلي منذ أمس، قضية “اختطاف” مواطن سعودي في بيروت، مشددًا على أنه بخير.

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وقال مولوي في مداخلة مع قناة “العربية” مساء الاثنين: إن القوى الأمنية تتابع منذ أمس قضية متابعات الخليج 365 السعودي المختطف، مشددًا على أن هذه القضية تمس بعلاقة لبنان مع الأشقاء.

وكشف أن هاتف متابعات الخليج 365 السعودي المختطف رصد في أكثر من منطقة ببيروت، إلا أنه نفى رصد إشارة هاتف المختطف على طريق منطقة البقاع أو في الضاحية الجنوبية.

وتابع: “نحيط السفير السعودي بكافة التفاصيل حول القضية”، مؤكدًا أن “الهدف من عملية اختطاف متابعات الخليج 365 السعودي لم يتكشف بعد”. وتابع: “لن نترك قضية اختطاف متابعات الخليج 365 السعودي تمر دون حساب رادع”.

تفاصيل الواقعة

وبحسب مصادر لبنانية، يعمل متابعات الخليج 365 السعودي المختطف لصالح الخطوط الجوية السعودية. هذا وأضافت المصادر أن خاطفي متابعات الخليج 365 السعودي في بيروت طلبوا فدية مالية.

وبحسب معلومات “العربية”، فإن متابعات الخليج 365 السعودي المخطوف يدعى “م. م”، وقد شوهد للمرة الأخيرة قرب مجمّع “البيال” في وسط بيروت. وهو مقيم في لبنان، ويعمل في الخطوط الجوية السعودية.

وتشير المعلومات إلى أنه خُطف فجرًا مع سيارته أثناء توجّهه إلى منزله في عرمون بعد مراقبته. وقد تلقت عائلة متابعات الخليج 365 السعودي المخطوف اتصالًا من رقم هاتفه طالب فيه خاطفوه بمبلغ 400 ألف دولار لقاء تحريره.