تفاصيل تحرير مشاري المطيري من أيدي الخاطفين بلبنان

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت مديرية التوجيه بالجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، تحرير متابعات الخليج 365 السعودي المختطف مشاري المطيري في عملية نوعية أدت إلى توقيف بعض المتورطين في الحادث، بحسب ما أفادت به قناة “الإخبارية”.

وبحسب بيان مديرية الجيش اللبناني، فقد تمكنت إحدى دوريات المخابرات من تحرير متابعات الخليج 365 مشاري المطيري على الحدود اللبنانية السورية، والتي أسفرت عن توقيف بعض المتورطين .

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هوية المختطفين

وبحسب مصادر أمنية، فإن عملية الخطف تمت عبر سيارتين مسروقتين كانتا تقلان 7 أشخاص، حيث تعرف الجيش اللبناني على هوية 4 منهم، ليتوجه بعدها على الفور إلى منازلهم في البقاع اللبناني وتحديدًا في منطقة الهرمل المحسوبة على حزب الله.

ووفقاً للبيان الأمني، فإن المختطف السعودي تم نقله إلى الضاحية الجنوبية وهو معقل حزب الله ليتم نقله بعدها إلى منطقة الهرمل المحسوبة أيضًا على حزب الله، حيث أشارت المعلومات إلى أن 3 من الخاطفين كانوا يرتدون ملابس عسكرية .

المطيري في عهدة الجيش

وأكد البيان أن متابعات الخليج 365 السعودي أصبح الآن محررًا وفي عهدة مكتب مخابرات الجيش اللبناني في الهرمل بعد توقيف عدد من المطلوبين، وهو ما أكده قائد الجيش اللبناني جوزيف عون .

من جانبه، أصدر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاني بيانًا هنأ فيه الجيش لجهوده في تحرير متابعات الخليج 365 السعودي وتوقيف المتورطين، مؤكدًا على عودة جميع الأخوة العرب إلى لبنان بأمان، ومُحذرًا من استخدام الأراضي اللبنانية منطلقًا لتهديد أمن الدول العربية وسلامتها.