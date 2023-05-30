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وزير الصحة: التدخين يقلص من متوسط عمر السعوديين بمعدل 1.6 عام

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شكرا لقرائتكم وزير الصحة: التدخين يقلص من متوسط عمر السعوديين بمعدل 1.6 عام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل أن التدخين يقلّص من متوسط العمر المتوقع للسعوديين بمعدل 1.6 عام وهو ما يتعارض مع رؤية 2030 التي تستهدف رفع متوسط أعمار المواطنين.

التدخين يقدم الأسوأ

وقال الجلاجل: “صحتنا تستحق الأفضل والتدخين يقدم لها الأسوأ”، مشيرًا إلى عدد من الخطوات الي تساعد على الإقلاع عن التدخين أبرزها تجنب الأماكن المحفزة للتدخين ومراجعة النظام الغذائي، بالإضافة إلى استخدام بدائل النيكوتين وتعزيز التواصل الاجتماعي مع ممارسة النشاط البدني.

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ونوه بإمكانية حجز موعد في عيادات الإقلاع عن التدخين من خلال الاتصال على مركز 937 أو تطبيق صحتي للراغبين.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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