شكرا لقرائتكم مشاهد من هطول الأمطار وزخات البرد الكبيرة على حائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثقت مقاطع فيديو وصور، هطول أمطار غزيرة على منطقة حائل مصحوبة بزخات من البرد وجريان سيول.

وشملت هذه الحالة مدينة حائل وبعض المحافظات، حيث سال على إثرها الأودية والشعاب، ولا تزال الفرصة مهيأةً لهطول الأمطار.

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وأظهرت الصور تساقطًا للبرد بأحجام كبيرة شرق مدينة حائل، كما رصد فيديو، هطول أمطار غزيرة مع برد على طريق الشملي غرب المنطقة.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الجوف والحدود الشمالية.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، القصيم، الرياض كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.