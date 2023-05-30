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مشاهد من هطول الأمطار وزخات البرد الكبيرة على حائل

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الرياض - محمد الوسيري - وثقت مقاطع فيديو وصور، هطول أمطار غزيرة على منطقة حائل مصحوبة بزخات من البرد وجريان سيول.

وشملت هذه الحالة مدينة حائل وبعض المحافظات، حيث سال على إثرها الأودية والشعاب، ولا تزال الفرصة مهيأةً لهطول الأمطار.

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لقطات لجريان السيول بالطائف بعد الأمطار الغزيرة

وأظهرت الصور تساقطًا للبرد بأحجام كبيرة شرق مدينة حائل، كما رصد فيديو، هطول أمطار غزيرة مع برد على طريق الشملي غرب المنطقة.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الجوف والحدود الشمالية.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، القصيم، الرياض كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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