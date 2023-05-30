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إحباط تهريب أكثر من 90 كجم من البريجابالين بمطار الملك خالد

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الرياض - محمد الوسيري - تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مطار الملك خالد الدولي من إحباط محاولة تهريب أكثر من 90 كيلوجرامًا من الأدوية الخاضعة للرقابة، مادة “البريجابالين”.

وأوضحت الهيئة أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة على أحد الطرود الواردة إلى عبر النقل السريع، عُثر على تلك الكمية من “الأدوية الخاضعة للرقابة الطبية”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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