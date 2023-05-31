شكرا لقرائتكم انخفاض ملحوظ في أسعار العقارات بالسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد الخبير والمطور العقاري ماجد العرابي الحارثي، وجود انخفاض في أسعار العقارات المعروضة للبيع حاليًّا.

حالة ركود

وأشار الحارثي، خلال لقائه مع قناة السعودية، إلى أن السوق العقاري حاليًّا يشهد حالة من الركود، والعديد من الوحدات العقارية الجاهزة لم تُبَعْ.

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وأضاف: أنه في السابق كان لا يوجد تفاوض مع المطور العقاري، بشأن أسعار الوحدات، ولكن الآن يوجد تفاوض وهدايا.

وأكمل: المطور العقاري كان يبيع الوحدات قبل الانتهاء من إنشائها وتجهيزها بالكامل، لكن الآن ينتظر 4 أو 5 أشهر ولا تباع.