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انخفاض ملحوظ في أسعار العقارات بالسعودية

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الرياض - محمد الوسيري - أكد الخبير والمطور العقاري ماجد العرابي الحارثي، وجود انخفاض في أسعار العقارات المعروضة للبيع حاليًّا.

حالة ركود

وأشار الحارثي، خلال لقائه مع قناة ، إلى أن السوق العقاري حاليًّا يشهد حالة من الركود، والعديد من الوحدات العقارية الجاهزة لم تُبَعْ.

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وأضاف: أنه في السابق كان لا يوجد تفاوض مع المطور العقاري، بشأن أسعار الوحدات، ولكن الآن يوجد تفاوض وهدايا.

وأكمل: المطور العقاري كان يبيع الوحدات قبل الانتهاء من إنشائها وتجهيزها بالكامل، لكن الآن ينتظر 4 أو 5 أشهر ولا تباع.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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